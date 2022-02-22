Не ридати, а здобувати — Зеленський звернувся до українців

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Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після зустрічі з лідерами всіх фракцій і груп у Верховній Раді. Офіс президента пізно ввечері 22 лютого оприлюднив відеозвернення глави держави, в якому йшлося про санкції, призов резервістів оперативного резерву та наступні кроки України на тлі ймовірного вторгнення Росії й визнання підконтрольних Кремлю терористичних утворень ДНР та ЛНР, розташованих на окупованих Москвою територіях українського Донбасу.

Українці — мирна нація. Ми хочемо тиші. Але якщо ми сьогодні промовчимо, то завтра зникнемо. Нас чекає щоденна важка робота. І ми до неї готові. Впевненість у собі. Впевненість у країні. Впевненість у перемозі, — заявив Зеленський.

Президент повідомив, що Україна ініціює екстрений саміт нормандської четвірки після рішення Росії визнати незалежність терористичних Л/ДНР, а також скликання засідання Радбезу ООН і спеціальне засідання ОБСЄ.

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З його слів, українцям нічого боятися, бо вони на своїй землі і не віддадуть її нікому, а останні дії Росії — це порушення суверенітету та територіальної цілісності України, тому вона має нести відповідальність за наслідки.

Нагадаємо, 22 лютого Зеленський видав указ про призов резервістів. Він стосується громадян, зарахованих до оперативного резерву Також найближчим часом будуть проведені навчальні збори резервістів тероборони.