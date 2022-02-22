Путин - Россия признала Л/ДНР в границах Луганской и Донецкой областей

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Владимир Путин, президент страны-агрессора РФ, 22 февраля заявил, что признал подконтрольные Кремлю марионеточные образования Л/ДНР в тех границах, которые записаны в их «конституциях» — то есть полностью в границах Луганской и Донецкой областей.

В каких границах мы будем признавать эти республики? Мы же их признали, а значит, мы признали все фундаментальные документы, в частности «конституцию», а в документах прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей, когда они были в составе Украины, — заявил Путин во время выступления в Совете федерации России.

Он выразил надежду, что все спорные вопросы будут решены путем переговоров между «властями в Киеве» и террористами Л/ДНР, однако сейчас это «невозможно из-за боевых действий».

К сожалению, мы понимаем, что это невозможно из-за боевых действий, которые там до сих пор продолжаются и имеют тенденцию к обострению, — заявил Путин.

Кроме того, президент страны-оккупанта утверждает, что больше не существует минских соглашений по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

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Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания «народных республик» Донбасса… Теперь минских соглашений не существует, что же их выполнять, если мы признали независимость этих образований?, — заявил Путин.

Напомним, 21 февраля президент страны-агрессора России Владимир Путин признал независимость подконтрольных Кремлю террористических образований ДНР и ЛНР, расположенных на оккупированных Москвой территориях украинского Донбасса. После этого Путин заявил о введении российских войск на оккупированные территории «для поддержания мира». Уже сегодня Госдума РФ проголосовала за ратификацию так называемых «договоров о дружбе» между Россией и Л/ДНР.