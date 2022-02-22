Путин — Россия признала Л/ДНР в границах Луганской и Донецкой областейhttps://racurs.ua/n167397-putin-rossiya-priznala-l-dnr-v-granicah-luganskoy-i-doneckoy-oblastey.htmlРакурс
Владимир Путин, президент страны-агрессора РФ, 22 февраля заявил, что признал подконтрольные Кремлю марионеточные образования Л/ДНР в тех границах, которые записаны в их «конституциях» — то есть полностью в границах Луганской и Донецкой областей.
В каких границах мы будем признавать эти республики? Мы же их признали, а значит, мы признали все фундаментальные документы, в частности «конституцию», а в документах прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей, когда они были в составе Украины, — заявил Путин во время выступления в Совете федерации России.
Он выразил надежду, что все спорные вопросы будут решены путем переговоров между «властями в Киеве» и террористами Л/ДНР, однако сейчас это «невозможно из-за боевых действий».
К сожалению, мы понимаем, что это невозможно из-за боевых действий, которые там до сих пор продолжаются и имеют тенденцию к обострению, — заявил Путин.
Кроме того, президент страны-оккупанта утверждает, что больше не существует минских соглашений по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания «народных республик» Донбасса… Теперь минских соглашений не существует, что же их выполнять, если мы признали независимость этих образований?, — заявил Путин.
Напомним, 21 февраля президент страны-агрессора России Владимир Путин признал независимость подконтрольных Кремлю террористических образований ДНР и ЛНР, расположенных на оккупированных Москвой территориях украинского Донбасса. После этого Путин заявил о введении российских войск на оккупированные территории «для поддержания мира». Уже сегодня Госдума РФ проголосовала за ратификацию так называемых «договоров о дружбе» между Россией и Л/ДНР.