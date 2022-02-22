Путін - Росія визнала Л/ДНР в межах Луганської і Донецької областей

https://racurs.ua/ua/n167397-putin-rosiya-vyznala-l-dnr-v-mejah-luganskoyi-i-doneckoyi-oblastey.html

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Володимир Путін, президент країни-агресора РФ, 22 лютого заявив, що визнав підконтрольні Кремлю маріонеткові утворення Л/ДНР у тих кордонах, які записані в їхніх «конституціях» — тобто повністю в межах Луганської та Донецької областей.

В яких кордонах ми будемо визнавати ці республіки. Ми ж їх визнали, а це означає, що ми визнали всі фундаментальні документи, зокрема «конституцію», а в документах прописані кордони в рамках Донецької та Луганської областей, коли вони були в складі України, — заявив Путін під час виступу у Раді федерації Росії.

Він висловив сподівання, що всі спірні питання будуть вирішення шляхом перемовин між «владою в Києві» та терористами Л/ДНР, проте зараз це «неможливо через бойові дії».

На жаль, наразі ми розуміємо, що це неможливо через бойові дії, які там досі тривають і мають тенденцію до загострення, — заявив Путін.

Окрім цього, президент країни-окупанта стверджує, що більше не існує мінських угод щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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Мінські домовленості були вбиті ще задовго до вчорашнього визнання «народних республік» Донбасу… Тепер мінських угод не існує, чого їх виконувати, якщо ми визнали незалежність цих утворень?, — заявив Путін.

Нагадаємо, 21 лютого президент країни-агресора Росії Володимир Путін визнав незалежність підконтрольних Кремлю терористичних утворень ДНР та ЛНР, розташованих на окупованих Москвою територіях українського Донбасу. Після цього Путін заявив про введення російських військ на окуповані території «для підтримання миру». Вже сьогодні Держдума РФ проголосувала за ратифікацію так званих «договорів про дружбу» між Росією і Л/ДНР.