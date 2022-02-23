Путин поздравил «защитников» РФ — У нас оружие, которому нет равного в миреhttps://racurs.ua/n167410-putin-pozdravil-zaschitnikov-rf-u-nas-orujie-kotoromu-net-ravnogo-v-mire.htmlРакурс
Владимир Путин, президент страны-агрессора, поздравил россиян с Днем защитника отечества. В своей речи он похвастался «оружием, которому нет равного в мире».
Лидер РФ пожаловался, что требования России «остаются без ответа», а стране угрожает военная активность НАТО. Об этом написали на сайте Кремля.
Путин уверяет, что Россия «открыта для прямого и честного диалога», но безопасность граждан РФ находится под угрозой. Для «защиты» россиян от Запада президент страны-агрессора собирается и дальше усиливать армию и флот.
За последние годы мы многое сделали для качественной модернизации вооруженных сил. Они стали более мобильными, обрели новый боевой опыт. В ходе операции в Сирии на деле доказали, что способны решать самые сложные задачи, — заявил Путин.
В то же время официальное вхождение российских войск на территорию Донецкой и Луганской областей, а также угрозу большой войны президент РФ никак не прокомментировал.
На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. При этом мы понимаем, что самой передовой техникой управляют люди, — сказал Путин.
Он добавил, что российские военные, которые, как известно, прибывают под видом «миротворцев» на Донбасс, отличаются «патриотизмом и стойкостью».
23 февраля Россия отмечает День защитника отечества. Праздник достался в наследство от СССР как день создания Красной армии, а с этой датой связывают победу красноармейцев над немцами под Псковом и Нарвой в 1918 году.
Однако ни одна из этих версий не соответствует действительности. Декрет о создании Красной армии Ленин подписал в январе 1918 года. А миф о победе под Нарвой и Псковом появился в 1930-е, уже при Сталине. На самом же деле деморализованные красноармейцы почти без боя сдали оба города немногочисленным немецким частям.
Напомним, из-за вторжения России в Украину Джо Байден передумал проводить встречу с Владимиром Путиным. Саммит, который готовили госсекретарь США и глава МИД РФ, не состоится.