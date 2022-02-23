Владимир Путин. Фото: Слово и дело

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Владимир Путин, президент страны-агрессора, поздравил россиян с Днем защитника отечества. В своей речи он похвастался «оружием, которому нет равного в мире».

Лидер РФ пожаловался, что требования России «остаются без ответа», а стране угрожает военная активность НАТО. Об этом написали на сайте Кремля.

Путин уверяет, что Россия «открыта для прямого и честного диалога», но безопасность граждан РФ находится под угрозой. Для «защиты» россиян от Запада президент страны-агрессора собирается и дальше усиливать армию и флот.

За последние годы мы многое сделали для качественной модернизации вооруженных сил. Они стали более мобильными, обрели новый боевой опыт. В ходе операции в Сирии на деле доказали, что способны решать самые сложные задачи, — заявил Путин.

В то же время официальное вхождение российских войск на территорию Донецкой и Луганской областей, а также угрозу большой войны президент РФ никак не прокомментировал.

На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. При этом мы понимаем, что самой передовой техникой управляют люди, — сказал Путин.

Он добавил, что российские военные, которые, как известно, прибывают под видом «миротворцев» на Донбасс, отличаются «патриотизмом и стойкостью».

23 февраля Россия отмечает День защитника отечества. Праздник достался в наследство от СССР как день создания Красной армии, а с этой датой связывают победу красноармейцев над немцами под Псковом и Нарвой в 1918 году.

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Однако ни одна из этих версий не соответствует действительности. Декрет о создании Красной армии Ленин подписал в январе 1918 года. А миф о победе под Нарвой и Псковом появился в 1930-е, уже при Сталине. На самом же деле деморализованные красноармейцы почти без боя сдали оба города немногочисленным немецким частям.

Напомним, из-за вторжения России в Украину Джо Байден передумал проводить встречу с Владимиром Путиным. Саммит, который готовили госсекретарь США и глава МИД РФ, не состоится.