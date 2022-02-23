Блинкен отменил встречу с Лавровым, Кулебу в США принял Байден

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Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он заявил, что больше не видит смысла ее проводить. Встречу с Лавровым отменил также министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Об отмене своей встречи с российским визави Блинкен заявил 22 февраля на совместном брифинге с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, который находился с рабочей поездкой в ​​США.

На прошлой неделе я согласился на встречу с министром иностранных дел России Лавровым для того, чтобы обсудить нашу обеспокоенность по поводу европейской безопасности. Но эта встреча состоялась бы только если бы Россия не вторглась в Украину. Сейчас мы видим начало вторжения. И сейчас нет смысла проводить такую ​​встречу. Я посоветовался с нашими союзниками и партнерами, и все согласны с этим, — сказал Блинкен.

Он также напомнил о внедрении новых санкций против России и блокировании проекта российского газопровода «Северный поток-2».

Мы проводим быстрые координированные действия, а также обеспечиваем стабильность энергопоставок. Соединенные Штаты, союзники, партнеры объединены перед лицом российской агрессии, — отметил Блинкен.

Дмитрий Кулеба на брифинге сообщил, что Украина не намерена начинать эвакуацию Харькова и Мариуполя.

В Вашингтоне украинского министра приняли президент США Джо Байден и министр обороны США Ллойд Остин.

Президент Байден подтвердил твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США. Он сообщил о решении Соединенных Штатов ввести ряд санкций против России за ее неправомерные действия по признанию независимости так называемых ЛНР и ДНР.

Американский лидер заверил в готовности США к дальнейшим быстрым и решительным шагам, в тесной координации с союзниками и партнерами в случае дальнейшей агрессии Российской Федерации против Украины.

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Руководитель американского оборонного ведомства выразил непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и заверил в готовности США к дальнейшему наращиванию военно-технического сотрудничества с Украиной.

Напомним, что анонсированная ранее встреча Джо Байдена и Владимира Путина, президентов США и России, не состоится.