Новые санкции против России ввели еще три страны – детали

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Новые санкции против России из-за признания Кремлем фейковых ДНР и ЛНР ввели Австралия, Канада и Япония.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что вместе со своими партнерами и союзниками объявляет ряд экономических санкций в отношении России. Об этом сообщает ABC News.

Австралия вводит адресные санкции против восьми россиян, которым будет запрещен въезд в Австралию и любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями, — рассказал политик.

Также ограничения коснутся одного государственного банка России и банков, связанных с оборонной и военной промышленностью.

В то же время санкции Японии против России предусматривают запрет на экспорт из ЛДНР, сообщает Reuters. Кроме того, ограничения затрагивают суверенный долг РФ и предусматривают запрет на выпуск связанных с ним новых облигаций в Японии.

Канада объявила о новых санкциях против России в ответ на признание Путиным ЛДНР и ввод войск в ОРДЛО, пишет Global News.

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что направляет 460 дополнительных военнослужащих в Латвию и близлежащие регионы для поддержки НАТО.

Санкции также коснутся членов Госдумы РФ, проголосовавших за решение о признании ЛДНР. Кроме того, канадцам запрещается принимать участие в покупке российского суверенного долга.

Напомним, президент США Джо Байден во время брифинга 22 февраля объявил о первом пакете санкций против России, которые будут касаться суверенного долга, двух банков и российских элит.

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Также санкции против России вводит Великобритания из-за признания Владимиром Путиным фейковых ЛДНР. Ограничения касаются пяти российских банков и трех человек из близкого окружения президента РФ.

Источник: ABC News, Reuters, Global News