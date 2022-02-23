Нові санкції проти Росії запровадили ще три країни – деталі

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Нові санкції проти Росії через визнання Кремлем фейкових ДНР і ЛНР ввели Австралія, Канада та Японія.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що разом зі своїми партнерами та союзниками оголошує низку економічних санкцій щодо Росії. Про це повідомляє ABC News.

Австралія вводить адресні санкції проти восьми росіян, яким буде заборонений в’їзд до Австралії та будь-які фінансові операції, пов’язані з австралійськими структурами й організаціями, — розповів політик.

Також обмеження торкнуться одного державного банку Росії та банків, пов’язаних з оборонною і військовою промисловістю.

Водночас санкції Японії проти Росії передбачають заборону на експорт з ЛДНР, повідомляє Reuters. Окрім того, обмеження зачіпають суверенний борг РФ і передбачають заборону на випуск пов’язаних з ним нових облігацій в Японії.

Канада оголосила про нові санкції проти Росії у відповідь на визнання Путіним ЛДНР та введення військ в ОРДЛО, пише Global News.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що направляє 460 додаткових військовослужбовців в Латвію і прилеглі регіони для підтримки НАТО.

Санкції також торкнуться членів Держдуми РФ, які проголосували за рішення про визнання ЛДНР. Окрім того, канадцям заборонено брати участь у купівлі російського суверенного боргу.

Нагадаємо, президент США Джо Байден під час звернення 22 лютого оголосив про перший пакет санкцій проти Росії, які стосуватимуться суверенного боргу, двох банків та російських еліт.

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Також санкції проти Росії вводить Велика Британія через визнання Володимиром Путіним фейкових ЛДНР. Обмеження стосуються п’яти російських банків та трьох осіб з близького оточення президента РФ.

Джерело: ABC News, Reuters, Global News