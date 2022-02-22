Байден ввів санкції проти суверенного боргу РФ, банків і еліт

Байден оголосив санкції проти суверенного боргу РФ, банків і еліт

https://racurs.ua/ua/n167402-bayden-vviv-sankciyi-proty-suverennogo-borgu-rf-bankiv-i-elit.html

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Президент США Джо Байден під час звернення 22 лютого оголосив про перший пакет санкцій проти Росії, які стосуватимуться суверенного боргу, двох банків та російських еліт. Білий дім кваліфікував дії Москви щодо визнання «незалежності» підконтрольних Кремлю маріонеткових терористичних угруповань ЛНР-ДНР як вторгнення в Україну.

Ми запроваджуємо санкції проти двох російських великих фінансових інституцій — «Внешкомбанка» та «Військового банку». Ми запроваджуємо комплексні санкції проти суверенного боргу Росії. Це означає, що ми відріжемо російський уряд від західного фінансування, — заявив президент США.

Що сказав Байден у своєму зверненні:

Своїм рішенням Путін відрізав собі частину Україну… Хто дав Путіну право оголошувати нові так звані «держави» на території, яка належала його сусідам;

Перший пакет санкцій США проти Росії блокує два банки, накладає обмежувальні заходи на суверенний борг РФ;

Додатково готуються санкції щодо російський еліт, топ-бізнесменів, олігархів (прізвищ Байден не озвучив). На думку американського президента, біль від санкцій має відчути Росія, а не США;

Геополітичний проект РФ «Північний потік-2 просуватися не буде;

Вашингтон й надалі поставлятиме в Україну оборонну допомогу;

США розмістить додаткові війська в Литві та Латвії, та «захищатимуть кожен клаптик землі країн НАТО».

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США запровадили санкції проти двох російських державних банків — «Внешэкономбанк» та «Промсвязьбанк». Санкції проти держборгу Росії передбачають, що російський уряд не зможе здійснювати фінансові операції для його погашення на західних ринках цінних паперів.

Нагадаємо, 22 лютого очільник Білого дому виступив із заявою у відповідь на введення російських військ до квазіутворень на окупованій РФ території східної України. Протягом останніх кількох тижнів адміністрація США наголошувала, що у разі продовження агресії Росії проти України стосовно Москви буде вжито «жорстких і швидких» заходів та введено нові санкції. Білий дім класифікував останні дії Путіна як чергове вторгнення на територію незалежної держави України.