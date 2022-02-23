Блінкен скасував зустріч з Лавровим, Кулебу у США прийняв Байден

https://racurs.ua/ua/n167409-blinken-skasuvav-zustrich-z-lavrovym-kulebu-u-ssha-pryynyav-bayden.html

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Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Він заявив, що більше не бачить сенсу її проводити. Зустріч з Лавровим скасував також міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Про скасування своєї зустрічі з російським візаві Блінкен заявив 22 лютого під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, який перебував з робочою поїздкою у США.

Минулого тижня я погодився на зустріч із міністром закордонних справ Росії Лавровим для того, щоб обговорити наше занепокоєння стосовно європейської безпеки. Але ця зустріч відбулась би, тільки якби Росія не вторглася в Україну. Зараз ми бачимо початок вторгнення. І зараз немає сенсу проводити таку зустріч. Я порадився з нашими союзниками й партнерами, і всі згідні з цим, — сказав Блінкен.

Він також нагадав про впровадження нових санкції проти Росії та блокування проекту російського газогону «Північний потік-2».

Ми впроваджуємо швидкі координовані дії, а також забезпечуємо стабільність енергопоставок. Сполучені Штати, союзники, партнери об'єднані перед лицем російської агресії, — зазначив Блінкен.

Дмитро Кулеба під час брифінгу повідомив, що Україна не має наміру починати евакуацію Харкова та Маріуполя.

У Вашингтоні українського міністра прийняли президент США Джо Байден і міністр оборони США Ллойд Остін.

Президент Байден підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку США. Він повідомив про рішення Сполучених Штатів запровадити низку санкцій проти Росії за її неправомірні дії з визнання «незалежності» так званих «ЛНР» і «ДНР».

Американський лідер запевнив у готовності США до подальших швидких та рішучих кроків, у тісній координації із союзниками та партнерами, у разі подальшої агресії Російської Федерації проти України.

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Керівник американського оборонного відомства висловив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та запевнив у готовності США до подальшого нарощування військово-технічної співпраці з Україною.

Нагадаємо, що анонсована раніше зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна, президентів США та Росії, не відбудеться.