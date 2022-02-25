Путин обозначил меня и семью целью номер один — Зеленский о возможных ДРГ в Киеве

https://racurs.ua/n167544-putin-oboznachil-menya-i-semu-celu-nomer-odin-zelenskiy-o-vozmojnyh-drg-v-kieve.html

Ракурс

Сегодня Россия атаковала всю территорию Украины. И сегодня наши защитники сделали много.

Так президент Владимир Зеленский в ночь на 25 февраля обратился к украинцам в конце первого дня атак России.

Он заявил, что Путин обозначил его и его семью «целью номер один».

Есть информация, что в Киев уже вошли российские диверсионные группы, — сказал президент и добавил, что его семья остается в Украине, а он сам не собирается покидать Киев.

Зеленский сообщил о «вбросах» информации и фейках, в том числе о том, что он якобы уехал из Киева.

Я остаюсь в столице, остаюсь со своим народом. Моя семья тоже в Украине, мои дети тоже в Украине. Моя семья — не предатели, а граждане Украины. Но где они сейчас находятся, я сказать не имею права, — сказал глава государства.

Президент отметил, что враг обозначил его «как цель номер один», а его семью — «как цель номер два».

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Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства, — сказал Зеленский.

Напомним, что в первый день российской атаки погибли 137 украинских военных, 316 ранены.