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Ракурс
Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации

Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации

25 фев 2022, 00:12
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В Украине вводят всеобщую мобилизацию. Вечером 24 февраля президент подписал соответсвующий указ.

Мобилизация производится в течение 90 суток.

Призыв военнообязанных, резервистов и привлечения транспортных средств для обеспечения потребностей военных формирований поручено осуществить в объемах, определенных согласно мобилизационным планам.



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Генштабу ВСУ поручено определить очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики в пределах общего срока мобилизации.

Источник: Ракурс


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