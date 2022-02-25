Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации

https://racurs.ua/n167542-zelenskiy-podpisal-ukaz-o-vseobschey-mobilizacii.html

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В Украине вводят всеобщую мобилизацию. Вечером 24 февраля президент подписал соответсвующий указ.

Мобилизация производится в течение 90 суток.

Призыв военнообязанных, резервистов и привлечения транспортных средств для обеспечения потребностей военных формирований поручено осуществить в объемах, определенных согласно мобилизационным планам.

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Генштабу ВСУ поручено определить очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики в пределах общего срока мобилизации.