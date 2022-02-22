Если завтра война: правовые аспекты военного положения, фото - Главком

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Думать о лучшем, но готовиться к худшему – вот самая оптимальная стратегия для граждан страны, оказавшейся в недобрый час на переднем крае истории, будь она неладна. Головокружительная быстрота, с которой меняется ситуация, заставляет задуматься о некоторых вопросах, которые могут оказаться на повестке дня в самое ближайшее время. Один из таких вопросов – возможное введение военного положения. Что это такое? Каковы права и обязанности граждан во время его действия?

Правовые нормы военного положения регулируются целым рядом законов и законодательных актов, главный из которых, безусловно, Закон Украины «Про правовий режим воєнного стану», принятый в 2015 году. Полный текст его есть здесь https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text , а мы коротко пройдемся по основным его пунктам.

Как вводится военное положение?

Первый шаг к введению особого правового режима в связи с угрозой национальной безопасности делает Совет национальной безопасности и обороны. СНБО подает предложения президенту.

Шаг второй – президент издает указ о введении военного положения.

Шаг третий – после издания указа Верховная Рада на протяжении двух дней должна принять решение и утвердить указ. В случае его утверждения указ немедленно предается гласности через СМИ. Интересный момент: в статье 5 Закона «О правовом режиме военного положения» сказано, что в случае оглашения указа о введении военного положения в стране или отдельных регионах «керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності зобов’язані сприяти негайному прибуттю народних депутатів України на засідання Верховної Ради України та здійсненню їхніх повноважень». Правда, не поясняется, что будет тем депутатам, которые все-таки захотят унести ноги куда-нибудь подальше.

Шаг четвертый – Украина через Генерального секретаря ООН ставит в известность о введении особого правового режима государства, которые принимают участие в Международном пакте о гражданских и политических правах (ратифицированным еще Верховным Советом УССР в 1973 году) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text

Президент принимает решение о создании военных администраций, он же назначает глав военных администраций по предложению, внесенному Генеральным штабом ВСУ (детально этот порядок прописан в ст. 4 закона).

Ограничения военного положения

Военное командование и военная администрация в условиях военного положения могут вводить правовые ограничения, которые подробно описаны в статье 8 закона. Итак, в их полномочиях:

устанавливать или усиливать охрану важных объектов и вводить особый режим их работы.

вводить трудовую повинность, привлекая трудоспособных граждан к общественно полезным работам. (В это время за ними сохраняется предыдущее место работы, в целом же социально-правовые вопросы определяются Кабмином).

использовать мощности и трудовые ресурсы предприятий всех форм собственности.

принудительно отчуждать имущество – государственное, коммунальное, частное – для нужд государства и в установленном законом порядке.

вводить комендантский час и специальный режим светомаскировки.

вводить особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения людей и транспортных средств.

проводить проверку документов, при необходимости – осмотр вещей, транспорта, рабочих помещений и жилья (в законе сказано: «за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины»)

запретить проведение мирных собраний, митингов, походов, демонстраций и других массовых мероприятий.

ставить вопрос о запрете деятельности политических партий и общественных объединений, ведущих антигосударственную деятельность.

устанавливать запрет или ограничения на выбор места пребывания или проживания граждан на территории, где введено военное положение. Запрещать гражданам, состоящим на учете в силовых структурах, менять место жительства без разрешения военного комиссара или другого уполномоченного лица.

регулировать работу электросетей, полиграфических предприятий, СМИ, заведений культуры, запрещать работу радиостанций коллективного и личного пользования и передачу информации через компьютерные сети, а в случае нарушений – изымать оборудование.

запретить торговлю оружием, сильнодействующими химическими и отравляющими веществами, алкоголем и спиртовыми настойками. Установить особый режим торговли лекарствами, содержащими психотропные вещества и прекурсоры. Изымать сильнодействующие вещества и учебную боевую технику у предприятий и организаций.

установить для физических и юридических лиц военно-квартирную (укр. Військово-квартирну) повинность по расквартированию военнослужащих, силовиков и эвакуированных.

установить порядок использования фонда защитных сооружений гражданской обороны.

проводить эвакуацию населения, материальных и культурных ценностей. Проводить обязательную эвакуацию содержащихся под стражей.

в случае необходимости водить нормированное обеспечение населения продуктами и товарами.

вводить дополнительные меры по усилению охраны государственной тайны, интернировать граждан государства, которое угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины.



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Существует подробный план введения этих мероприятий, утвержденный Кабмином, его можно посмотреть на сайте ВР https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/544-2015-%D0%BF#Text

И да, введение военного положения не означает, что все эти меры будут автоматически приведены в действие. Конкретный список ограничений должен содержаться в указе президента о введении военного положения.