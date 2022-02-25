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Ракурс
Из-за угрозы «любви Путина» киевляне и харьковчане ночуют в метро (ФОТО)

Из-за угрозы «любви Путина» киевляне и харьковчане ночуют в метро (ФОТО)

25 фев 2022, 00:08
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Метрополитены Киева и Харькова стали временным бомбоубежищем для жителей городов-миллионников.

Из-за угрозы новых бомбардировок киевляне и харьковчане ночуют в метро. Такие фото появились в сети. Граждане сидят или лежат на карематах, возле них есть и животные.

Из-за угрозы "любви Путина" киевляне и харьковчане ночуют в метро

Из-за угрозы "любви Путина" киевляне и харьковчане ночуют в метро

Напомним, что крупнейшие города Украины 24 февраля были подвергнуты ракетным ударам, а Харьков — огню из артиллерии и систем залпового огня.



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Из-за угрозы "любви Путина" киевляне и харьковчане ночуют в метро

Из-за угрозы "любви Путина" киевляне и харьковчане ночуют в метро

Источник: Ракурс


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