Из-за угрозы «любви Путина» киевляне и харьковчане ночуют в метро (ФОТО)

https://racurs.ua/n167541-iz-za-ugrozy-lubvi-putina-kievlyane-i-harkovchane-nochuut-v-metro-foto.html

Ракурс

Метрополитены Киева и Харькова стали временным бомбоубежищем для жителей городов-миллионников.

Из-за угрозы новых бомбардировок киевляне и харьковчане ночуют в метро. Такие фото появились в сети. Граждане сидят или лежат на карематах, возле них есть и животные.

Напомним, что крупнейшие города Украины 24 февраля были подвергнуты ракетным ударам, а Харьков — огню из артиллерии и систем залпового огня.

.