Зеленский призвал Совет ЕС отключить РФ от SWIFT и ввести миротворцев ООН

Зеленский призвал Совет ЕС отключить РФ от SWIFT и ввести миротворцев ООНhttps://racurs.ua/n167540-zelenskiy-prizval-sovet-es-otkluchit-rf-ot-swift-i-vvesti-mirotvorcev-oon.htmlРакурс
Если Путин не получит достойного отпора сейчас, он пойдет дальше. Об этом заявил вечером 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский.
Он призвал лидеров ЕС — участников чрезвычайного заседания Европейского совета стать бок о бок с Украиной и остановить агрессора.
В Украине решается судьба Европы: если Путин не получит достойного отпора сейчас, он пойдет дальше. Следует немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции против агрессора, забрать у него ресурсы для продолжения агрессии: отключить от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь украинской армии вооружением и боеприпасами, поддержать миротворческую операцию ООН, — написал Зеленский.
Президент Украины напомнил, что «наши люди гибнут за свободу Украины и Европы», страна «долго ждала у открытых дверей».
Мы спросили о членстве в НАТО — ответа не услышали. Сейчас нуждаемся в международно-правовых гарантиях безопасности, четкой европейской перспективе, быстрых и конкретных действиях, — написал Зеленский в своих соцсетях.