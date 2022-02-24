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Ракурс
Зеленский призвал Совет ЕС отключить РФ от SWIFT и ввести миротворцев ООН

Зеленский призвал Совет ЕС отключить РФ от SWIFT и ввести миротворцев ООН

24 фев 2022, 23:41
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Если Путин не получит достойного отпора сейчас, он пойдет дальше. Об этом заявил вечером 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский.

Он призвал лидеров ЕС — участников чрезвычайного заседания Европейского совета стать бок о бок с Украиной и остановить агрессора.

В Украине решается судьба Европы: если Путин не получит достойного отпора сейчас, он пойдет дальше. Следует немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции против агрессора, забрать у него ресурсы для продолжения агрессии: отключить от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь украинской армии вооружением и боеприпасами, поддержать миротворческую операцию ООН, — написал Зеленский.

Президент Украины напомнил, что «наши люди гибнут за свободу Украины и Европы», страна «долго ждала у открытых дверей».



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Мы спросили о членстве в НАТО — ответа не услышали. Сейчас нуждаемся в международно-правовых гарантиях безопасности, четкой европейской перспективе, быстрых и конкретных действиях, — написал Зеленский в своих соцсетях.

Источник: Ракурс


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