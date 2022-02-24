Зеленський вимагає від Ради ЄС відключити РФ від SWIFT і ввести миротворців ООН

https://racurs.ua/ua/n167540-zelenskyy-zaklykav-radu-ies-vidkluchyty-rf-vid-swift-i-vvesty-myrotvorciv-oon.html

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Якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі. Про це заявив увечері 24 лютого президент України Володимир Зеленський.

Він закликав лідерів ЄС — учасників надзвичайного засідання Європейської ради стати пліч-о-пліч з Україною та зупинити агресора.

В Україні вирішується доля Європи: якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі. Слід негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, позбавити його засобів для продовження агресії: відключити від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом, допомогти українській армії озброєнням та боєприпасами, підтримати миротворчу операцію ООН, — написав Зеленський.

Президент України нагадав, що «наші люди гинуть за свободу України та Європи», країна «довго чекала біля відкритих дверей».

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