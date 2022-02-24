Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський вимагає від Ради ЄС відключити РФ від SWIFT і ввести миротворців ООН

Зеленський закликав Раду ЄС відключити РФ від SWIFT і ввести миротворців ООН

24 лют 2022, 23:41
999

Якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі. Про це заявив увечері 24 лютого президент України Володимир Зеленський.

Він закликав лідерів ЄС — учасників надзвичайного засідання Європейської ради стати пліч-о-пліч з Україною та зупинити агресора.

В Україні вирішується доля Європи: якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі. Слід негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, позбавити його засобів для продовження агресії: відключити від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом, допомогти українській армії озброєнням та боєприпасами, підтримати миротворчу операцію ООН, — написав Зеленський.

Президент України нагадав, що «наші люди гинуть за свободу України та Європи», країна «довго чекала біля відкритих дверей».



.

Ми запитали про членство в НАТО — відповіді не почув. Зараз потребуємо міжнародно-правових гарантій безпеки, чіткої європейської перспективи, швидких та конкретних дій, — написав Зеленський у своїх соцмережах.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів