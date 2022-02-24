Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Керівник митниці у Львові заявив, що у зв’язку з воєнним станом чоловіки віком від 18 до 60 років не будуть випускатися за межі України

Керівник митниці у Львові заявив про заборону виїзду чоловіків до 60 років

24 лют 2022, 22:57
999

Начальник Львівської митниці Даніїл Меньшиков повідомив, що у зв’язку з воєнним станом, чоловіки — громадяни України, віком від 18 до 60 років не будуть випускатися за межі держави.

На своїй сторінці у Фейсбук Меньшиков написав:

У зв’язку з воєнним станом, чоловіки — громадяни України, віком від 18 до 60 років не будуть випускатися за межі нашої держави.

У своєму повідомленні начальник митниці попросив не створювати паніки на кордонах і не прориватися без дозволу.

Згодом це повідомлення підтвердили й в Держприкордонслужбі.



.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів