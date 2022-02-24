Керівник митниці у Львові заявив про заборону виїзду чоловіків до 60 років

Керівник митниці у Львові заявив, що у зв’язку з воєнним станом чоловіки віком від 18 до 60 років не будуть випускатися за межі України

https://racurs.ua/ua/n167539-kerivnyk-mytnyci-u-lvovi-zayavyv-pro-zaboronu-vyyizdu-cholovikiv-do-60-rokiv.html

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Начальник Львівської митниці Даніїл Меньшиков повідомив, що у зв’язку з воєнним станом, чоловіки — громадяни України, віком від 18 до 60 років не будуть випускатися за межі держави.

На своїй сторінці у Фейсбук Меньшиков написав:

У зв’язку з воєнним станом, чоловіки — громадяни України, віком від 18 до 60 років не будуть випускатися за межі нашої держави.

У своєму повідомленні начальник митниці попросив не створювати паніки на кордонах і не прориватися без дозволу.

Згодом це повідомлення підтвердили й в Держприкордонслужбі.

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