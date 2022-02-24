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Ракурс
Руководитель таможни во Львове заявил о запрете выезда мужчин до 60 лет

Госпогранслужба напомнила о запрете выезда мужчин до 60 лет

24 фев 2022, 22:57
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Начальник Львовской таможни Даниил Меньшиков сообщил, что в связи с военным положением мужчины — граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускаться за пределы государства.

На своей странице в Facebook Меньшиков написал:

В связи с военным положением мужчины — граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускаться за пределы нашего государства.

В своем сообщении начальник таможни попросил не создавать паники на границах и не прорываться без разрешения.

Впоследствии это сообщение подтвердили и в Госпогранслужбе.



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Источник: Ракурс


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