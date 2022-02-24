Госпогранслужба напомнила о запрете выезда мужчин до 60 лет

Руководитель таможни во Львове заявил о запрете выезда мужчин до 60 лет

https://racurs.ua/n167539-gospogranslujba-napomnila-o-zaprete-vyezda-mujchin-do-60-let.html

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Начальник Львовской таможни Даниил Меньшиков сообщил, что в связи с военным положением мужчины — граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускаться за пределы государства.

На своей странице в Facebook Меньшиков написал:

В связи с военным положением мужчины — граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускаться за пределы нашего государства.

В своем сообщении начальник таможни попросил не создавать паники на границах и не прорываться без разрешения.

Впоследствии это сообщение подтвердили и в Госпогранслужбе.

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