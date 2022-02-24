Протестуйте не тільки в Інстаграм - Зеленський до росіян

https://racurs.ua/ua/n167524-protestuyte-ne-tilky-v-instagram-zelenskyy-do-rosiyan-video.html

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Президент України Володимир Зеленський закликав росіян виходити на антивоєнні демонстрації у містах РФ. У новому зверненні президент закликав українців усіма силами підтримувати наших захисників.

Зеленський зазначив, що багато росіян шоковані наступальними діями Росії.

Дехто з росіян уже закликає у соцмережах, що вони проти війни. Ми це бачимо. Але керівництво Російської Федерації це навряд чи побачить. Тому прохання (далі — російською). Если вы нас слышыте, если вы нас понимаете, если вы понимаете, что вы наступаете на независимую страну, пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту своей страны. Ми, українці, знаходимося на своїй землі. Ви — росіяни, зараз ваші військові розпочали війну в нашій державі, — закликав Зеленський.

Він додав, що хотів би, щоб росіяни висловилися проти війни з Україною на Червоній Площі або на вулицях Москви, Петербургу та інших містах, а не тільки в Інстаграм.

Ніхто Україну не змусить віддати наш суверенітет. Росія перетворюється на ДНР на залізну завісу. Не Україна обрала шлях війни, але Україна пропонує повернутись на шлях миру, — заявив глава держави.

Зеленський закликав українців допомагати армії та вступати до органів тероборони. Він вважає, що якщо світові лідери не допоможуть Україні, то війна постукає у їхні двері.

Крім того, Зеленський оголосив про створення антипутінської коаліції. Про це він повідомив у Twitter.

За словами президента, він мав розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, лідером Франції Емманюелем Макроном, канцлером Австрії Карлом Негаммером та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.



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