Гостомель під Києвом обстрілюють окупанти, Нацгвардія збила гелікоптери

https://racurs.ua/ua/n167523-gostomel-pid-kyievom-obstriluut-okupanty-nacgvardiya-zbyla-gelikoptery.html

Ракурс

Вторгнення Росії в Україну триває - бригада швидкого реагування Нацгвардії дала бій у місті Гостомель Київської області.

Гвардійці збили три гелікоптери з 34. В той самий час працювала російська штурмова авіація. Про це повідомили у прес-службі Нацгвардії України.

Зазначається, що українцям довелося завдати артилерійського удару по аеропорту, на якому висадився ворожий десант.

Наразі бригада перегрупувалася. Дані про втрати уточнюються. За результатом бою гвардійцям вдалося зберегти максимум особового складу.

.

Нагадаємо, острів Зміїний атакували з російських кораблів. Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї.