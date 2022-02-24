Війна з Росією - що відбувається на Херсонщині

https://racurs.ua/ua/n167522-viyna-z-rosiieu-scho-vidbuvaietsya-na-hersonschyni-karta.html

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Частину території Херсонської області захопили російські військові. Серед захоплених — Генічеськ, Олешки, повідомили в ОДА.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України

Генічеський район: всі державні структури перейшли під контроль Росії. Техніка стоїть в самому місті Генічеськ, на околицях блокпости з російськими військами. Проводять перевірку усіх, хто виїжджає, на приналежність до Збройних сил України. Стрілянина й активні бойові дії відсутні. Генічеський міський голова Олександр Тулупов підтвердив, що у місті — війська РФ.

Скадовський район: колона військової техніки стоїть у районі Широкого, не рухається. У місті Скадовськ війська відсутні. Стрілянина й активні бойові дії відсутні.

Бериславський район: велика колона бронетехніки перетнула Каховську ГЕС та направилась в бік Великої Олександрівки. Стрілянина й активні бойові дії відсутні. Щодо перебування техніки в місті Берислав точних даних немає.

Каховський район: українські військові відбили Нову Каховку і ГЕС — джерела «Бабеля» серед військових.

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Херсонський район: Інформація часткова. Олешки під контролем російських військ, які також знищили військові обʼєкти. Переправа через річку Дніпру під контролем Росії. Внаслідок обстрілів РФ на Херсонщині загинуло 13 людей, з яких 2 дитини і 9 військовослужбовців.

Херсонська ОДА також повідомляє про захоплення російськими військами міста Олешки і переправи через Дніпро.