Росія втрачає техніку та військових, але захопила два міста

https://racurs.ua/ua/n167513-rosiya-vtrachaie-tehniku-ta-viyskovyh-ale-zahopyla-dva-mista.html

Ракурс

Війна Росії проти України ведеться у багатьох містах. Станом на 24 лютого 14.00 Росія втратила сім літаків, чотири вертольоти, понад 10 одиниць броньованої техніки та близько 100 людей особового складу.

ЗСУ взяли в полон перших російських військових у зоні ООС. Однак окупанти змоги захопити Генічеськ та Нову Каховку в Херсонській області. Про це повідомив Центр оборонних стратегій.

Після оголошення нападу на Україну обстрілу піддалися більшість підрозділів та прикордонні наряди в місцях прориву вздовж кордонів з РФ та Білоруссю.

Російська військова техніка, в тому числі броньована порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській, Житомирській, Київській та Херсонській областях.

Основним напрямом зосередження зусиль військ агресора наразі є Харків. ЗСУ спільно з НГУ відбивають атаку.

Відбувається наступ на напрямку Мелітополя та Херсона. Уточнюється інформація щодо захоплення російським десантом моста через Дніпро у Херсоні.

Де-факто російські війська виконуються завдання щодо відновлення постачання води в Крим через північно-кримський канал. Окупаційна влада Криму заявила про підготовку до отримання води.

Російська військова техніка у Чернігівській області була зупинена. В Сумській та Харківській областях ворог просунувся до 10−20 км та був зупинений ЗС. Зокрема, війська РФ підійшли впритул до Харкова та зазнали втрат. Військовослужбовці Нацгвардії знищили чотири російські танки на об’їзній дорозі під Харковом.

Маріуполь обстрілюють РСЗО з ОРДЛО, але поки що без спробу заходу російських військ, в тому числі десанту. Разом з тим можлива робота диверсійних груп.

Здійснюються спроби атакувати вертольотами військову інфраструктуру на півночі від Києва та у Гостомелі. Острів Зміїний був атакований РФ, атаку відбито.

Рух військ РФ з Криму здійснюється у напрямках Мелітополя та Херсона до рубежів оборони ЗС України. Помічено повітряний десант (вертольоти) біля Херсону.

За наявною інформацією є втрати (близько 40) та поранені серед прикордонників та військовослужбовців ЗС України.

Пошкоджено як об'єкти військової інфраструктури, так і цивільної, в тому числі багатоповерхові будинки (Чугуїв).

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Головними завданнями поточного етапу вторгнення військ РФ можуть бути захоплення Києва та всієї Херсонської області та Маріуполя. Одночасно російські війська намагаються створити паніку з метою капітуляції України.

«Ракурс» висловлює щиру подяку захисникам України!