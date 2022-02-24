Россия теряет технику и военных, но захватила два города

https://racurs.ua/n167513-rossiya-teryaet-tehniku-i-voennyh-no-zahvatila-dva-goroda.html

Ракурс

Война России против Украины ведется во многих городах. По состоянию на 24 февраля 14.00 Россия потеряла семь самолетов, четыре вертолета, более 10 единиц бронированной техники и около 100 человек личного состава.

ВСУ взяли в плен первых российских военных в зоне ООС. Однако оккупанты смогли захватить Геническ и Новую Каховку в Херсонской области. Об этом сообщил Центр оборонных стратегий.

После оглашения нападения на Украину обстрелу подверглись большинство подразделений и пограничные наряды в местах прорыва вдоль границ с РФ и Беларусью.

Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской, Житомирской, Киевской и Херсонской областях.

Основным направлением сосредоточения усилий войск агрессора является Харьков. ВСУ совместно с НГУ отбивают атаку.

Происходит наступление в направлении Мелитополя и Херсона. Уточняется информация по захвату российским десантом моста через Днепр в Херсоне.

Де-факто российские войска выполняются задачи восстановления поставок воды в Крым через северо-крымский канал. Оккупационные власти Крыма заявили о подготовке к получению воды.

Российская военная техника в Черниговской области была остановлена. В Сумской и Харьковской областях враг продвинулся до 10−20 км и был остановлен ВС. В частности, войска РФ подошли вплотную к Харькову и понесли потери. Военнослужащие Нацгвардии уничтожили четыре российских танка на объездной дороге под Харьковом.

Мариуполь обстреливают РСЗО из ОРДЛО, но пока без попытки захода российских войск, в том числе десанта. Вместе с тем возможна работа диверсионных групп.

Предпринимаются попытки атаковать вертолетами военную инфраструктуру на севере от Киева и в Гостомеле. Остров Змеиный был атакован РФ, атака отбита.

Движение войск РФ из Крыма осуществляется по направлениям Мелитополя и Херсона к рубежам обороны ВС Украины. Замечен воздушный десант (вертолеты) возле Херсона.

По имеющейся информации есть потери (около 40) и ранены среди пограничников и военнослужащих ВС Украины.

Повреждены как объекты военной инфраструктуры, так и гражданской, в том числе многоэтажные дома (Чугуев).

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Главными задачами текущего этапа вторжения войск РФ могут быть захваты Киева и всей Херсонской области и Мариуполя. Одновременно российские войска пытаются создать панику в целях капитуляции Украины.

«Ракурс» выражает искреннюю благодарность защитникам Украины!