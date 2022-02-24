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Наступление России – с территории Беларуси выпущены баллистические ракеты
В клещах братских объятий — с территории Беларуси выпущены баллистические ракетыhttps://racurs.ua/n167512-nastuplenie-rossii-s-territorii-belarusi-vypuscheny-ballisticheskie-rakety.htmlРакурс
Россия продолжает свое наступление на Украину. По информации Вооруженных сил Украины, на территории Республики Беларусь выпущено четыре баллистических ракеты.
Отмечается, что ракеты выпустили в юго-западном направлении. О новой агрессии сообщил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный на своей странице в Facebook.
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Напомним, что военные ВСУ, пограничники и Нацгвардия вступили в бой с российскими оккупантами в окрестностях Сум. Украинские военные удерживают оборону.
«Ракурс» выражает искреннюю благодарность защитникам Украины!