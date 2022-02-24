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Россия начала масштабное наступление на Украину, фото: Rambler News Service

Россия нанесла ракетный удар по Броварам

24 фев 2022, 13:40
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Российские войска нанесли удар двумя крылатыми ракетами по городу Бровары Киевской области.

По предварительной информации, это ракеты «Калибр». Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Город Бровары, Киевская область, снова атакован: зафиксированы два удара ракетами, предварительно — «Калибр». Места ударов выясняются, — говорится в сообщении.

По словам городского головы, атаки на Бровары начались сегодня, 24 февраля, в пять часов утра — были обстреляны две расположенные в городе воинские части, сообщает «Суспільне».



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Сейчас, по моей информации, шестеро погибших, 12 ранены, находятся в больницах, — отметил он.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, «Суспільне»

Источник: Ракурс


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