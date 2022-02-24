Россия нанесла ракетный удар по Броварам

Россия нанесла ракетный удар по Броварамhttps://racurs.ua/n167500-rossiya-nanesla-raketnyy-udar-po-brovaram.htmlРакурс
Российские войска нанесли удар двумя крылатыми ракетами по городу Бровары Киевской области.
По предварительной информации, это ракеты «Калибр». Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Город Бровары, Киевская область, снова атакован: зафиксированы два удара ракетами, предварительно — «Калибр». Места ударов выясняются, — говорится в сообщении.
По словам городского головы, атаки на Бровары начались сегодня, 24 февраля, в пять часов утра — были обстреляны две расположенные в городе воинские части, сообщает «Суспільне».
Сейчас, по моей информации, шестеро погибших, 12 ранены, находятся в больницах, — отметил он.
Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, «Суспільне»