Россия нанесла ракетный удар по Броварам

Россия начала масштабное наступление на Украину, фото: Rambler News Service

https://racurs.ua/n167500-rossiya-nanesla-raketnyy-udar-po-brovaram.html

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Российские войска нанесли удар двумя крылатыми ракетами по городу Бровары Киевской области.

По предварительной информации, это ракеты «Калибр». Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Город Бровары, Киевская область, снова атакован: зафиксированы два удара ракетами, предварительно — «Калибр». Места ударов выясняются, — говорится в сообщении.

По словам городского головы, атаки на Бровары начались сегодня, 24 февраля, в пять часов утра — были обстреляны две расположенные в городе воинские части, сообщает «Суспільне».

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Сейчас, по моей информации, шестеро погибших, 12 ранены, находятся в больницах, — отметил он.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, «Суспільне»