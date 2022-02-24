Росія завдала ракетного удару по Броварах

Росія розпочала масштабний наступ на Україну, фото: Rambler News Service

https://racurs.ua/ua/n167500-rosiya-zavdala-raketnogo-udaru-po-brovarah.html

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Російські війська завдали удару двома крилатими ракетами по місту Бровари Київської області.

За попередньою інформацією, це ракети «Калібр». Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

Місто Бровари, Київська область, знову атаковано: зафіксовані два удари ракетами, попередньо — «Калібр». Місця ударів з’ясовуються, — зазначається в повідомленні.

За словами міського голови, атаки на Бровари розпочалися сьогодні, 24 лютого, о п’ятій годині ранку — були обстріляні дві розташовані у місті військові частини, повідомляє «Суспільне».

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Зараз, за моєю інформацією, шестеро загинули, 12 поранені, перебувають в лікарнях, — зазначив він.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, «Суспільне»