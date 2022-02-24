21 людина загинула під Одесою та Маріуполем від атаки РФ

Одеса. Фото: думская

https://racurs.ua/ua/n167499-21-ludyna-zagynula-pid-odesou-ta-mariupolem-vid-ataky-rf.html

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На Одещині загинуло 18 людей внаслідок атаки військ РФ на військову базу в селі Липецьке, Подільського району.

Серед загиблих 10 жінок та 8 чоловіків. Про це повідомляють в Одеській облдержадміністрації.

Як повідомляють у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, станом на 11.00 рятувальники витягли з-під завалів шістьох людей, яких госпіталізовано до Подільської міської лікарні. Один із врятованих помер у медзакладі.

Наразі триває розбір завалів.

Російські збройні формування завдали низку ударів залпового вогню системою «Смерч» по житлових масивах Маріуполя, по аеропорту, внаслідок чого загинуло троє та поранено семеро мирних жителів. Внаслідок першого удару було зруйновано житлові будинки — сильно постраждали чотири будинки та різною мірою було пошкоджено ще вісім будинків, тобто всього було пошкоджено 12 будинків.

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Ворожі війська завдали також удару по аеропорту Маріуполя, пошкодили злітно-посадкову смугу. Цей обстріл аеропорту робився неодноразово, за розташуванням Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вторгнення Росії відбивають українські військові. На об’їзній дорозі Харкова було спалено чотири танки Російської Федерації. За інформацією командування Об'єднаних сил, 24 лютого у районі Щастя було знищено близько 50 російських окупантів.