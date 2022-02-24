Українська ППО відбиває десант ворога під Києвом, збито три вертольоти (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n167498-ukrayinska-ppo-vidbyvaie-desant-voroga-pid-kyievom-zbyto-try-vertoloty-foto.html

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Загарбники продовжують зазнавати втрат в Україні.

За повідомленням штабу ООС, військові ЗСУ збили ще один літак ВКС РФ у Луганській області.

Це вже сьомий літак окупантів, збитий сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони.

Крім того, ППО України збила три вертольоти російських ворогів біля аеропорту Гостомель.

У мережі виклали відео і фото збитого гелікоптера.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив також:

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