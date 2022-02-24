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Українська ППО відбиває десант ворога під Києвом, збито три вертольоти (ФОТО)
Українська ППО відбиває десант ворога під Києвом, збито три вертольоти (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n167498-ukrayinska-ppo-vidbyvaie-desant-voroga-pid-kyievom-zbyto-try-vertoloty-foto.htmlРакурс
Загарбники продовжують зазнавати втрат в Україні.
За повідомленням штабу ООС, військові ЗСУ збили ще один літак ВКС РФ у Луганській області.
Це вже сьомий літак окупантів, збитий сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони.
Крім того, ППО України збила три вертольоти російських ворогів біля аеропорту Гостомель.
У мережі виклали відео і фото збитого гелікоптера.
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив також:
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Ще один російський гелікоптер Ка-52 не повернеться додому, збитий над Межигір’ям у Київській області.