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Украинская ПВО отражает десант врага под Киевом, сбиты три вертолета
Украинская ПВО отражает десант врага под Киевом, сбиты три вертолета (ВИДЕО)https://racurs.ua/n167498-ukrainskaya-pvo-otrajaet-desant-vraga-pod-kievom-sbity-tri-vertoleta-video.htmlРакурс
Захватчики продолжают нести потери в Украине.
По сообщению штаба ООС, военные ВСУ сбили еще один самолет ВКС РФ в Луганской области.
Это уже седьмой самолет оккупантов, сбитый сегодня украинскими подразделениями противовоздушной обороны.
Кроме того, ПВО Украины сбило три вертолета российских врагов возле аэропорта Гостомель.
В сети выложили видео и фото сбитого вертолета.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил также:
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Еще один российский вертолет Ка-52 не вернется домой, его сбили над Межигорьем в Киевской области.