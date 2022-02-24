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Ракурс
Украинская ПВО отражает десант врага под Киевом, сбиты три вертолета

Украинская ПВО отражает десант врага под Киевом, сбиты три вертолета (ВИДЕО)

24 фев 2022, 13:18
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Захватчики продолжают нести потери в Украине.

По сообщению штаба ООС, военные ВСУ сбили еще один самолет ВКС РФ в Луганской области.

Это уже седьмой самолет оккупантов, сбитый сегодня украинскими подразделениями противовоздушной обороны.

Кроме того, ПВО Украины сбило три вертолета российских врагов возле аэропорта Гостомель.

В сети выложили видео и фото сбитого вертолета.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил также:



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Еще один российский вертолет Ка-52 не вернется домой, его сбили над Межигорьем в Киевской области.

Источник: Ракурс


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