Украинская ПВО отражает десант врага под Киевом, сбиты три вертолета

https://racurs.ua/n167498-ukrainskaya-pvo-otrajaet-desant-vraga-pod-kievom-sbity-tri-vertoleta-video.html

Ракурс

Захватчики продолжают нести потери в Украине.

По сообщению штаба ООС, военные ВСУ сбили еще один самолет ВКС РФ в Луганской области.

Это уже седьмой самолет оккупантов, сбитый сегодня украинскими подразделениями противовоздушной обороны.

Кроме того, ПВО Украины сбило три вертолета российских врагов возле аэропорта Гостомель.

В сети выложили видео и фото сбитого вертолета.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил также:

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