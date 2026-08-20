Пограничники сбили российскую крылатую ракету из пулемета вблизи Киева. Фото:

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Українські прикордонники брали участь у відбитті масованої атаки, яку Росія здійснила на Україну вночі 20 серпня.

У Київській області одна з мобільних вогневих груп знищила російську крилату ракету, яка прямувала у бік столиці. Ворожу ціль збили з кулемета. Підбита ракета впала поза межами населених пунктів. Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Telegram.

Нагадаємо, вночі 20 серпня росіяни завдали масованого удару по Україні з повітря. Основним напрямком удару була Київщина. З Курської, Ростовської та Брянської областей РФ ворог запустив балістичні ракети «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та С-400.

Ще запустив 36 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Іскандер-К/Х-59 атакували столичний регіон із повітряного простору Вологодської, Курської, Бєлгородської областей країни-агресора. Крім того, флот окупантів запустив вісім крилатих ракет «Калібр» із Новоросійська.

Крім того, в нічній атаці окупанти застосували два баражуючі боєприпаси «Бандероль», а також 168 ударних БпЛА типу Shahed (майже половина із них були реактивні), «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія» із російських Курська, Міллерово, Орла й Приморсько-Ахтарська, а також окупованих Криму та Донецька.

Українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи змогли знешкодити на півночі, півдні, сході та в центрі країни 31 крилату ракету Х-101/Іскандер-К/Х-59, вісім крилатих ракет «Калібр», два баражуючі боєприпаси «Бандероль» та 145 БпЛА.