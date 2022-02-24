40 вбитих воїнів і чотири проблемні напрямки — заява Офісу президента

https://racurs.ua/ua/n167492-40-vbytyh-voyiniv-i-chotyry-problemni-napryamky-zayava-ofisu-prezydenta.html

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Напад Росії на Україну триває. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович 24 лютого під час термінового брифінгу розповів, що внаслідок ракетних ударів армії країни-окупанта з ночі загинуло понад 40 військовослужбовців Збройних сил України.

З його слів, російське командування сподівалося на значно більшу кількість жертв серед українських військовослужбовців, і ЗСУ дають належний опір збройній агресії РФ. Також Арестович вказав про 10 загиблих серед мирних мешканців.

Під Харковом йдуть бої за 4−5 км від межі міста з північного боку. Терміновики Національної гвардії України, солдати, які не вивчали ведення загальновійськових боїв і є 18-річними хлопцями, підбили чотири танки Збройних сил РФ. Що є взагалі подвигом за військовими мірками, — розповів він.

Арестович вказав, що найбільш запекла ситуація в зоні проведення операції Об'єднаних сил у Луганській та Донецькій області, де тривають важкі бої між ЗСУ та російськими окупантами. Також небезпечними напрямками наступу Росії є:

кримський напрям поблизу Перекопського перешийка, де відбувся перетин російської військової техніки на територію Херсонської області;

чернігівський напрям, де українські військовослужбовці примусили противника зупинитись і не дали просунутися вглиб території;

харківський напрям, куди зайшла військова техніка і сягнула об’їздної дороги Харкова, де підрозділи ЗСУ підірвали чотири російських танки.

За його словами, просування окупаційних військ Росії на всіх згаданих напрямах не сягає глибше 10 км углиб української території.

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На чернігівському напрямку підрозділи ЗСУ змусили російські підрозділи відійти до адміністративної межі між Чернігівською та Сумською областями, де вони імовірно здійснюють перегрупування та планують подальший наступ.

«Ракурс» висловлює щиру подяку захисникам України!