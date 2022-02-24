РНБО зніме санкції з усіх, хто готовий захищати Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що зніме санкції з усіх громадян за рішенням РНБО, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі територіальної оборони.

Про це він сказав на брифінгу 24 лютого.

Ми знімемо санкції з усіх громадян України рішенням Ради національної безпеки і оборони, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі територіальної оборони, — зазначив він.

Президент закликав усіх стати на захист своєї країни.

Україна атакована з Півночі, Сходу та Півдня. То ж усіх, хто має можливість стати на захист нашої держави, президент України Володимир Зеленський закликає негайно прибути до відповідних центрів комплектації. Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі ти всім, хто бажає, і спроможним захищати наш суверенітет. Від кожного громадянина України залежить майбутнє України, — наголосив президент.

Також Зеленський подякував політикам, які підтримують Україну.

Я вдячний усім нашим політикам, які підтримали Україну і захищають нашу незалежність. Зараз серед нас немає опонентів, ми всі громадяни прекрасної держави. І боронимо нашу свободу. Будьте готові підтримувати свою державу на площах своїх міст, — сказав Зеленський.

Президент країни-агресора у ніч на 24 лютого оголосив про початок спеціальної військової операції на Донбасі. О 4.00 Росія завдала ударів по Україні та розпочала війну.

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Зокрема, російські війська завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних сил України.