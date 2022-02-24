СНБО снимет санкции со всех, кто готов защищать Украину.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что снимет санкции РНБО со всех граждан, готовых с оружием в руках защищать наше государство в составе территориальной обороны.

Об этом он сказал на брифинге 24 февраля.

Мы снимем санкции со всех граждан Украины решением Совета национальной безопасности и обороны, которые готовы оружием в руках защищать наше государство в составе территориальной обороны, — отметил он.

Президент призвал всех встать на защиту своей страны.

Украина атакована с Севера, Востока и Юга. Поэтому всех, кто имеет возможность встать на защиту нашего государства, президент Украины Владимир Зеленский призывает немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации. Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для защиты нашей земли ты всем желающим и способным защищать наш суверенитет. От каждого гражданина Украины зависит будущее Украины, — подчеркнул президент.

Также Зеленский поблагодарил политиков, которые поддерживают Украину.

Я благодарен всем нашим политикам, которые поддержали Украину и защищают нашу независимость. Сейчас у нас нет оппонентов, мы все граждане прекрасного государства. И защищаем нашу свободу. Будьте готовы поддерживать свое государство на площадях своих городов, — сказал Зеленский.



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Президент страны-агрессора в ночь на 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В 4.00 Россия нанесла удары по Украине и начала войну.

В частности, российские войска нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины.