Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
СНБО снимет санкции со всех, кто готов защищать Украину.

СНБО снимет санкции со всех, кто готов защищать Украину

24 фев 2022, 12:17
999

Президент Владимир Зеленский заявил, что снимет санкции РНБО со всех граждан, готовых с оружием в руках защищать наше государство в составе территориальной обороны.

Об этом он сказал на брифинге 24 февраля.

Мы снимем санкции со всех граждан Украины решением Совета национальной безопасности и обороны, которые готовы оружием в руках защищать наше государство в составе территориальной обороны, — отметил он.

Президент призвал всех встать на защиту своей страны.

Украина атакована с Севера, Востока и Юга. Поэтому всех, кто имеет возможность встать на защиту нашего государства, президент Украины Владимир Зеленский призывает немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации. Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для защиты нашей земли ты всем желающим и способным защищать наш суверенитет. От каждого гражданина Украины зависит будущее Украины, — подчеркнул президент.

Также Зеленский поблагодарил политиков, которые поддерживают Украину.

Я благодарен всем нашим политикам, которые поддержали Украину и защищают нашу независимость. Сейчас у нас нет оппонентов, мы все граждане прекрасного государства. И защищаем нашу свободу. Будьте готовы поддерживать свое государство на площадях своих городов, — сказал Зеленский.



.

Президент страны-агрессора в ночь на 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В 4.00 Россия нанесла удары по Украине и начала войну.

В частности, российские войска нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров