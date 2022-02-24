Над Украиной сбили уже шесть российских военных самолетов, фото: Mason Lemberg

https://racurs.ua/n167490-poyavilos-video-sbivaniya-rossiyskogo-samoleta-nad-ukrainoy.html

Ракурс

Появилось первое видео момента сбивания российского военного самолета над Украиной.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Россия сегодня, 24 февраля, в 5 часов утра начала наносить удары в разных регионах Украины с использованием ракет и авиации. В настоящее время ВСУ сообщают уже о шести сбитых российских военных самолетах и ​​двух сбитых вертолетах.

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Ранее сообщалось, что враг смог прорвать украинскую границу в нескольких районах, однако продвинулся вглубь не более чем на 5 км.

В Генштабе ВСУ сообщают, что по состоянию на 10.30 удалось остановить противника в Черниговской области. В настоящее время тяжелые бои ведутся на Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил, где противник понес потери в живой силе и технике.