Российский самолет сбили над Украиной — видео паденияhttps://racurs.ua/n167490-poyavilos-video-sbivaniya-rossiyskogo-samoleta-nad-ukrainoy.htmlРакурс
Появилось первое видео момента сбивания российского военного самолета над Украиной.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Россия сегодня, 24 февраля, в 5 часов утра начала наносить удары в разных регионах Украины с использованием ракет и авиации. В настоящее время ВСУ сообщают уже о шести сбитых российских военных самолетах и двух сбитых вертолетах.
Ранее сообщалось, что враг смог прорвать украинскую границу в нескольких районах, однако продвинулся вглубь не более чем на 5 км.
В Генштабе ВСУ сообщают, что по состоянию на 10.30 удалось остановить противника в Черниговской области. В настоящее время тяжелые бои ведутся на Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил, где противник понес потери в живой силе и технике.