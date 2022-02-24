Появились фото уничтоженных российских танков под Харьковом

Танки РФ. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n167489-poyavilis-foto-unichtojennyh-rossiyskih-tankov-pod-harkovom.html

Ракурс

Вторжение России отражают украинские военные. На объездной дороге Харькова было сожжено четыре танка Российской Федерации.

По информации командования Объединенных сил, 24 февраля в районе Счастья было уничтожено около 50 российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также стало известно, что в Краматорском районе уничтожен еще один самолет Вооруженных сил Российской Федерации. Согласно опубликованной информации, это уже шестой самолет РФ.

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Напомним, ранее мы сообщали, что российские войска, которые совершают наступление на Украину, понесут большие потери. В частности, отражена атака врага на город Счастье в Луганской области.

«Ракурс» выражает искреннюю благодарность защитникам Украины!