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Ракурс
Танки РФ. Фото: Генштаб

Появились фото уничтоженных российских танков под Харьковом

24 фев 2022, 11:55
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Вторжение России отражают украинские военные. На объездной дороге Харькова было сожжено четыре танка Российской Федерации.

По информации командования Объединенных сил, 24 февраля в районе Счастья было уничтожено около 50 российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Танки РФ. Фото: Генштаб

Танки РФ. Фото: Генштаб

Танки РФ. Фото: ГенштабТакже стало известно, что в Краматорском районе уничтожен еще один самолет Вооруженных сил Российской Федерации. Согласно опубликованной информации, это уже шестой самолет РФ.

Танки РФ. Фото: Генштаб



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Напомним, ранее мы сообщали, что российские войска, которые совершают наступление на Украину, понесут большие потери. В частности, отражена атака врага на город Счастье в Луганской области.

«Ракурс» выражает искреннюю благодарность защитникам Украины!

Источник: Ракурс


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