Подбитая российская техника, фото: «Информационное сопротивление»

https://racurs.ua/n167482-vrag-neset-bolshie-poteri-ukrainskie-voennye-s-fronta-video.html

Ракурс

Российские войска, которые совершают наступление на Украину, несут большие потери. В частности, отражена атака врага на город Счастье Луганской области.

Об этом говорится в видеообращении к украинцам по поводу ситуации на фронте, снятом одним из украинских военных.

Ситуация на фронте контролируется ВСУ, за нами — победа. Противник несет большие потери, — отмечается в обращении.

Эту информацию также подтверждает волонтер Юрий Бирюков.

Счастье, сейчас — совершенно точно отбили, общался с друзьями из бригады, которые там воюют, — подчеркнул он на своей странице в Фейсбуке.

В настоящее время российские войска прорвали украинскую границу в нескольких районах, однако продвинулись вглубь не более чем на 5 км. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«По предварительным данным, незначительное вклинение противника на расстояние не более 5 км наблюдается на севере Харьковской области, в Черниговской — ближе к городу Сумы. И данные, которые нуждаются в проверке, — возможно, на Волынском направлении, — сказал Арестович.

Однако по обновленным данным, на Волынском направлении атаку отбили.

Арестович отмечает, что первый российский удар оказался провальным, поскольку не нанес украинским военным существенные потери.

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Обычно эффект первого удара ошеломляющий, — подчеркнул он в сообщении, опубликованном на его странице в Facebook. — А мы не ошеломились.

«Ракурс» выражает искреннюю благодарность защитникам Украины.