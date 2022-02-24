Враг несет большие потери — украинские военные с фронта (ВИДЕО)https://racurs.ua/n167482-vrag-neset-bolshie-poteri-ukrainskie-voennye-s-fronta-video.htmlРакурс
Российские войска, которые совершают наступление на Украину, несут большие потери. В частности, отражена атака врага на город Счастье Луганской области.
Об этом говорится в видеообращении к украинцам по поводу ситуации на фронте, снятом одним из украинских военных.
Ситуация на фронте контролируется ВСУ, за нами — победа. Противник несет большие потери, — отмечается в обращении.
Эту информацию также подтверждает волонтер Юрий Бирюков.
Счастье, сейчас — совершенно точно отбили, общался с друзьями из бригады, которые там воюют, — подчеркнул он на своей странице в Фейсбуке.
В настоящее время российские войска прорвали украинскую границу в нескольких районах, однако продвинулись вглубь не более чем на 5 км. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
«По предварительным данным, незначительное вклинение противника на расстояние не более 5 км наблюдается на севере Харьковской области, в Черниговской — ближе к городу Сумы. И данные, которые нуждаются в проверке, — возможно, на Волынском направлении, — сказал Арестович.
Однако по обновленным данным, на Волынском направлении атаку отбили.
Арестович отмечает, что первый российский удар оказался провальным, поскольку не нанес украинским военным существенные потери.
Обычно эффект первого удара ошеломляющий, — подчеркнул он в сообщении, опубликованном на его странице в Facebook. — А мы не ошеломились.
«Ракурс» выражает искреннюю благодарность защитникам Украины.