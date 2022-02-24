Ворог зазнає великих втрат — українські військові з фронту (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n167482-vorog-zaznaie-velykyh-vtrat-ukrayinski-viyskovi-z-frontu-video.htmlРакурс
Російські війська, які здійснюють наступ на Україну, зазнають великих втрат. Зокрема, відбито атаку ворога на місто Щастя Луганської області.
Про йдеться у відеозверненні до українців з приводу ситуації на фронті, знятому одним із українських військових.
Ситуація на фронті контролюється ЗСУ, за нами перемога. Противник несе великі втрати, — наголошується у зверненні.
Цю інформацію також підтверджує волонтер Юрій Бірюков.
Щастя, зараз — абсолютно точно відбили, спілкувався з друзями з бригади які там воюють, — наголосив він на своїй сторінці у Фейсбуці.
Наразі російські війська прорвали український кордон у кількох районах, проте просунулися углиб не більше ніж на 5 км. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
За попередніми даними, незначне вклинення противника на відстань не більше ніж 5 км спостерігається на півночі Харківської області, у Чернігівській — ближче до міста Суми. І дані, які потребують перевірки, — можливо, на Волинському напрямку, — сказав Арестович.
Проте, за оновленими даними, на Волинському напрямку атаку відбили.
Арестович наголошує, що перший російський удар виявився провальним, оскільки не завдав українським військовим суттєвих втрат.
Зазвичай ефект першого удару приголомшливий, — наголосив він у повідомленні, опублікованому на його сторінці у Фейсбуці. — А ми не приголомшилися.
«Ракурс» висловлює щиру подяку захисникам України.