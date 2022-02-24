Підбита російська техніка, фото: «Інформаційний спротив»

https://racurs.ua/ua/n167482-vorog-zaznaie-velykyh-vtrat-ukrayinski-viyskovi-z-frontu-video.html

Ракурс

Російські війська, які здійснюють наступ на Україну, зазнають великих втрат. Зокрема, відбито атаку ворога на місто Щастя Луганської області.

Про йдеться у відеозверненні до українців з приводу ситуації на фронті, знятому одним із українських військових.

Ситуація на фронті контролюється ЗСУ, за нами перемога. Противник несе великі втрати, — наголошується у зверненні.

Цю інформацію також підтверджує волонтер Юрій Бірюков.

Щастя, зараз — абсолютно точно відбили, спілкувався з друзями з бригади які там воюють, — наголосив він на своїй сторінці у Фейсбуці.

Наразі російські війська прорвали український кордон у кількох районах, проте просунулися углиб не більше ніж на 5 км. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За попередніми даними, незначне вклинення противника на відстань не більше ніж 5 км спостерігається на півночі Харківської області, у Чернігівській — ближче до міста Суми. І дані, які потребують перевірки, — можливо, на Волинському напрямку, — сказав Арестович.

Проте, за оновленими даними, на Волинському напрямку атаку відбили.

Арестович наголошує, що перший російський удар виявився провальним, оскільки не завдав українським військовим суттєвих втрат.

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Зазвичай ефект першого удару приголомшливий, — наголосив він у повідомленні, опублікованому на його сторінці у Фейсбуці. — А ми не приголомшилися.

«Ракурс» висловлює щиру подяку захисникам України.