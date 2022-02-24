ЗСУ відбили російську атаку в місті Щастя

Росія розпочала масштабний напад на Україну, фото: «Вечерний Николаев»

https://racurs.ua/ua/n167481-zsu-vidbyly-rosiysku-ataku-v-misti-schastya.html

Ракурс

Збройні сили України повідомляють про відбиття російської атаки на місто Щастя Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, опублікованому на сторінці організації в соціальній мережі Фейсбук.

Щастя відбито, противник поніс втрати, — наголошується в повідомленні. — Щастя в наших руках!

Зазначається, що при спробі нападу знищена техніка ворога та вбиті близько 50 окупантів.

Щастя — місто в Луганській області, розташоване на підконтрольній Україні території на лінії розмежування з ОРЛО, на березі річки Сіверський Донець. В останні дні воно зазнавало обстрілів з боку російсько-терористичних військ.

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Ситуація на фронті контролюється ЗСУ, за нами перемога. Противник несе великі втрати, — заявив один із український військових у відеозверненні до українців з приводу ситуації на фронті.

ЗСУ також повідомляють про збиття вже шостого військового літака РФ — цього разу над Краматорськом.