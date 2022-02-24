Росіяни виставили авто ОБСЄ перед колоною і атакують без розпізнавальних знаків

РФ. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n167480-rosiyany-vystavyly-avto-obsie-pered-kolonou-i-atakuut-bez-rozpiznavalnyh-znakiv.html

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Напад Росії на Україну триває. На Луганщині у Красну Талівку, Мілове, Городище зайшли колони російських танків.

Ворог підступно виставив в перед колони автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Прикордонники з побратимами зі Збройних сил та Нацгвардії тримають оборону. Зокрема, Росія намагається атакувати авіацією та військовою технікою без розпізнавальних знаків.

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Так, о 09.40 з боку Білорусі вертоліт без розпізнавальних знаків в районі мосту перед пунктом пропуску «Славутич» обстріляв територію праворуч та ліворуч від моста. Попередньо, постраждалих немає

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські війська обстріляли передмістя Харкова з використанням ракетної системи залпового вогню РСЗВ «Смерч».