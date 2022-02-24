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Ракурс
Росія обстріляла передмістя Харкова некерованими ракетами, скріншот відео

Передмістя Харкова обстріляли «Смерчем» (ВІДЕО)

24 лют 2022, 10:11
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Російські війська обстріляли передмістя Харкова з використанням ракетної системи залпового вогню РСЗВ «Смерч».

Про це, зокрема, свідчить опубліковане в інтернеті відео, на якого помітний хвіст «Смерча», повідомляє «Суспільне» з посиланням на команду з розслідування військових конфліктів Conflict Intelligence Team.

Наголошується, що «Смерч» — некеровані ракети невибіркового враження, тому обстріл ними населеного пункту є військовим злочином.

За словами очевидців, у Харкові снаряд поцілив у житловий будинок. В результаті поранення отримав 26-річний чоловік.



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Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 24 лютого, Росія розпочала масштабну атаку на Україну, завдаючи ударів по об'єктах у багатьох регіонах. У МВС вже повідомили про перших жертв війни.

Джерело: Conflict Intelligence Team, «Суспільне»

Джерело: Ракурс


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