Пригород Харькова обстреляли «Смерчем» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n167478-prigorod-harkova-obstrelyali-smerchem-video.htmlРакурс
Российские войска обстреляли пригород Харькова с использованием ракетной системы залпового огня РСЗО «Смерч».
Об этом, в частности, свидетельствует опубликованное в интернете видео, на котором заметен хвост «Смерча», сообщает «Суспільне» со ссылкой на команду по расследованию военных конфликтов Conflict Intelligence Team.
Подчеркивается, что «Смерч» — неуправляемые ракеты неизбирательного поражения, поэтому обстрел населенного пункта является военным преступлением.
По словам очевидцев, в Харькове снаряд попал в жилой дом. В результате ранения получил 26-летний мужчина.
Напомним, в ночь на сегодня, 24 февраля, Россия начала масштабную атаку на Украину, нанося удары по объектам во многих регионах. В МВД уже сообщили о первых жертвах войны.
Источник: Джерело: Conflict Intelligence Team, «Суспільне»