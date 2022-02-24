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Россия обстреляла пригород Харькова неуправляемыми ракетами, скриншот видео

Пригород Харькова обстреляли «Смерчем» (ВИДЕО)

24 фев 2022, 10:11
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Российские войска обстреляли пригород Харькова с использованием ракетной системы залпового огня РСЗО «Смерч».

Об этом, в частности, свидетельствует опубликованное в интернете видео, на котором заметен хвост «Смерча», сообщает «Суспільне» со ссылкой на команду по расследованию военных конфликтов Conflict Intelligence Team.

Подчеркивается, что «Смерч» — неуправляемые ракеты неизбирательного поражения, поэтому обстрел населенного пункта является военным преступлением.

По словам очевидцев, в Харькове снаряд попал в жилой дом. В результате ранения получил 26-летний мужчина.



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Напомним, в ночь на сегодня, 24 февраля, Россия начала масштабную атаку на Украину, нанося удары по объектам во многих регионах. В МВД уже сообщили о первых жертвах войны.

Источник: Джерело: Conflict Intelligence Team, «Суспільне»

Источник: Ракурс


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