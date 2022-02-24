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Россия наносит удары по территории Украины, фото: ГСЧС Украины в Луганской области

Нападение России — в МВД рассказали о первых жертвах

24 фев 2022, 09:25
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Россия сегодня, 24 февраля, начала наносить удары по всей территории Украины.

Уже есть информация о первых жертвах. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко со ссылкой на данные Нацполиции.



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В частности:

  • в Одесской области в результате бомбардировки воинской части № 0173 в городе Подольске погибли шесть человек, еще семь ранены, 19 числятся пропавшими без вести;
  • в Броварах, по предварительной информации, в результате авиаудара по военному городку № 161 есть один погибший, один раненый и еще пятеро пострадавших;
  • также есть пострадавшие в результате попадания в локатор в Черниговской области;
  • в Мариуполе Донецкой области один человек погиб, двое ранены;
  • в Конотопском районе под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале со ссылкой на данные полиции также сообщает об одном раненом в результате обстрела Кульбакинского военного аэродрома в Николаевской области и гибели 17-летнего подростка в результате обстрела населенного пункта Семихатки Генического района Херсонской области.

Источник: Ракурс


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