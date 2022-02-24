Россия наносит удары по территории Украины, фото: ГСЧС Украины в Луганской области

https://racurs.ua/n167474-napadenie-rossii-v-mvd-rasskazali-o-pervyh-jertvah.html

Ракурс

Россия сегодня, 24 февраля, начала наносить удары по всей территории Украины.

Уже есть информация о первых жертвах. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко со ссылкой на данные Нацполиции.

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В частности:

в Одесской области в результате бомбардировки воинской части № 0173 в городе Подольске погибли шесть человек, еще семь ранены, 19 числятся пропавшими без вести;

в Броварах, по предварительной информации, в результате авиаудара по военному городку № 161 есть один погибший, один раненый и еще пятеро пострадавших;

также есть пострадавшие в результате попадания в локатор в Черниговской области;

в Мариуполе Донецкой области один человек погиб, двое ранены;

в Конотопском районе под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале со ссылкой на данные полиции также сообщает об одном раненом в результате обстрела Кульбакинского военного аэродрома в Николаевской области и гибели 17-летнего подростка в результате обстрела населенного пункта Семихатки Генического района Херсонской области.