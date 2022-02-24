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Россия наносит удары по территории Украины, фото: ГСЧС Украины в Луганской области
Нападение России — в МВД рассказали о первых жертвахhttps://racurs.ua/n167474-napadenie-rossii-v-mvd-rasskazali-o-pervyh-jertvah.htmlРакурс
Россия сегодня, 24 февраля, начала наносить удары по всей территории Украины.
Уже есть информация о первых жертвах. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко со ссылкой на данные Нацполиции.
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В частности:
- в Одесской области в результате бомбардировки воинской части № 0173 в городе Подольске погибли шесть человек, еще семь ранены, 19 числятся пропавшими без вести;
- в Броварах, по предварительной информации, в результате авиаудара по военному городку № 161 есть один погибший, один раненый и еще пятеро пострадавших;
- также есть пострадавшие в результате попадания в локатор в Черниговской области;
- в Мариуполе Донецкой области один человек погиб, двое ранены;
- в Конотопском районе под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком.
Украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале со ссылкой на данные полиции также сообщает об одном раненом в результате обстрела Кульбакинского военного аэродрома в Николаевской области и гибели 17-летнего подростка в результате обстрела населенного пункта Семихатки Генического района Херсонской области.