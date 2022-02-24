Зеленский призвал мировых лидеров сформировать антипутинскую коалицию (ВИДЕО)

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Ракурс

Владимир Зеленский заявил, что ведет переговоры с лидерами Запада о создании антипутинской коалиции, о поддержке в сфере обороны и закрытии воздушного пространства над Украиной для российской авиации.

В новом обращении президент сообщил, что он провел разговоры с президентом США Джо Байденом, главой правительства Великобритании Борисом Джонсоном и руководителями Еврокомиссии.

Немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украины. Закрытие воздушного пространства. Мир должен заставить Россию миру, — сказал президент.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями по поводу начала российского вторжения в Украину.

Джо Байден заявил, что «только Россия отвечает за разрушения», которые принесет нападение на Украину.

Байден добавил, что утром 24 февраля проведет встречу со странами-членами «большой семерки», после чего выступит с заявлением перед гражданами США, чтобы объявить о дальнейших санкциях против России.

Тем временем глава Евросовета Шарль Мишель провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы решительно осудить «неоправданную крупномасштабную военную агрессию России против Украины и выразить решительную солидарность с Украиной».

Сегодня лидеры Евросовета и G7 встретятся, чтобы согласовать дальнейшие шаги против незаконных действий России и поддержки Украины. Я призываю президента России Владимира Путина немедленно прекратить эту войну, — написал глава Евросовета Шарль Мишель.



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Франция действует со своими партнерами, чтобы остановить войну, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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