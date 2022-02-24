Зеленський закликав світових лідерів сформувати "антипутінську коаліцію"

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Володимир Зеленський заявив, що веде переговори з лідерами Заходу про створення антипутінської коаліції, про підтримку у сфері оборони та закриття повітряного простору над Україною для російської авіації.

У новому зверненні президент повідомив, що він провів розмови із президентом США Джо Байденом, очільником уряду Великої Британії Борисом Джонсоном та керівниками Єврокомісії.

Негайно зупинити Путіна, війну проти України та миру. Негайні санкції, оборонна та фінпідтримка України. Закриття повітряного простору. Світ має змусити Росію миру, — сказав президент.

Президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг виступили із заявами через початок російського вторгнення в Україну.

Джо Байден заявив, що «тільки Росія відповідає за руйнування», які принесе напад на Україну.

Байден додав, що вранці 24 лютого проведе зустріч із країнами-членами «великої сімки», після чого виступить із заявою перед громадянами США, щоб оголосити про подальші санкції проти Росії.

Тим часом глава Євроради Шарль Мішель провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським, щоб рішуче засудити невиправдану великомасштабну військову агресію Росії проти України і висловити найрішучішу солідарність з Україною.

Сьогодні лідери Євроради та G7 зустрінуться, щоб узгодити подальші кроки проти незаконних дій Росії та на підтримку України. Я закликаю президента Росії Володимира Путіна негайно припинити цю війну, — написав голова Євроради Шарль Мішель.

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Франція діє зі своїми партнерами, щоб зупинити війну, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Британський прем'єр Джонсон скликав засідання надзвичайного урядового комітету Cobra через війну в Україні.