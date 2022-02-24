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Ракурс
Украина подвергается масштабной хакерской атаке

Хакеры без остановок атакуют базовые информационные ресурсы Украины

24 фев 2022, 08:40
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Украина в ночь на сегодня, 24 февраля, подвергалась масштабным хакерским атакам.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Всю ночь мы защищали киберпространство. Атаки на все базовые информационные ресурсы происходили и проходят без остановок. Пока все стабильно. Все команды на местах. Сохраняем спокойствие и не паникуем! — подчеркнул Федоров.



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Напомним, Россия 24 февраля начала наносить масштабные удары по территории Украины. Сообщается об ударах по военным аэродромам и складам вооружения.

Источник: Ракурс


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