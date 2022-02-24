Хакеры без остановок атакуют базовые информационные ресурсы Украины

Украина подвергается масштабной хакерской атаке

https://racurs.ua/n167472-hakery-bez-ostanovok-atakuut-bazovye-informacionnye-resursy-ukrainy.html

Ракурс

Украина в ночь на сегодня, 24 февраля, подвергалась масштабным хакерским атакам.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Всю ночь мы защищали киберпространство. Атаки на все базовые информационные ресурсы происходили и проходят без остановок. Пока все стабильно. Все команды на местах. Сохраняем спокойствие и не паникуем! — подчеркнул Федоров.



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Напомним, Россия 24 февраля начала наносить масштабные удары по территории Украины. Сообщается об ударах по военным аэродромам и складам вооружения.