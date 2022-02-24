В ГСЧС рассказали о последствиях российских ударов

Россия наносит удары по территории Украины, фото: VietTimes

https://racurs.ua/n167471-v-gschs-rasskazali-o-posledstviyah-rossiyskih-udarov.html

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Россия сегодня, 24 февраля, ночью начала производить обстрелы по всей территории Украины.

В ГСЧС рассказали о последствиях вражеских обстрелов по состоянию на 7.20.

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Зафиксированы следующие инциденты:

Хмельницкая область — в результате артобстрела возгорание склада ГСМ воинской части в селе Староконстантинов;

Днепропетровская область — пожар на военных складах в городах Краснополье и Марганец;

Винницкая область — пожар в военных частях в городе Тульчин и селе Бохан;

город Луцк — взорвана телебашня, обстрелы аэродрома (травмировано одно лицо ГСЧС);

город Ивано-Франковск — попадание снаряда в воинскую часть;

Житомирская область — попадание снаряда на территорию военного склада в селе Ивница;

Полтавская область — возгорание на военных складах села Радушинцы;

Черкасская область — возгорание на военных складах села Россошкив;

Львовская область — обстреляна воинская часть в селе Каменка Бужская;

Киевская область — пожар воинской части вблизи города Бровары.

Также в ГСЧС сообщают о захвате оккупантами сел Городище и Милово Луганской области.