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Россия наносит удары по территории Украины, фото: VietTimes

В ГСЧС рассказали о последствиях российских ударов

24 фев 2022, 08:15
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Россия сегодня, 24 февраля, ночью начала производить обстрелы по всей территории Украины.

В ГСЧС рассказали о последствиях вражеских обстрелов по состоянию на 7.20.



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Зафиксированы следующие инциденты:

  • Хмельницкая область — в результате артобстрела возгорание склада ГСМ воинской части в селе Староконстантинов;
  • Днепропетровская область — пожар на военных складах в городах Краснополье и Марганец;
  • Винницкая область — пожар в военных частях в городе Тульчин и селе Бохан;
  • город Луцк — взорвана телебашня, обстрелы аэродрома (травмировано одно лицо ГСЧС);
  • город Ивано-Франковск — попадание снаряда в воинскую часть;
  • Житомирская область — попадание снаряда на территорию военного склада в селе Ивница;
  • Полтавская область — возгорание на военных складах села Радушинцы;
  • Черкасская область — возгорание на военных складах села Россошкив;
  • Львовская область — обстреляна воинская часть в селе Каменка Бужская;
  • Киевская область — пожар воинской части вблизи города Бровары.

Также в ГСЧС сообщают о захвате оккупантами сел Городище и Милово Луганской области.

Источник: Ракурс


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