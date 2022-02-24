В ГСЧС рассказали о последствиях российских ударов

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Россия наносит удары по территории Украины, фото: VietTimes
В ГСЧС рассказали о последствиях российских ударовhttps://racurs.ua/n167471-v-gschs-rasskazali-o-posledstviyah-rossiyskih-udarov.htmlРакурс
Россия сегодня, 24 февраля, ночью начала производить обстрелы по всей территории Украины.
В ГСЧС рассказали о последствиях вражеских обстрелов по состоянию на 7.20.
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Зафиксированы следующие инциденты:
- Хмельницкая область — в результате артобстрела возгорание склада ГСМ воинской части в селе Староконстантинов;
- Днепропетровская область — пожар на военных складах в городах Краснополье и Марганец;
- Винницкая область — пожар в военных частях в городе Тульчин и селе Бохан;
- город Луцк — взорвана телебашня, обстрелы аэродрома (травмировано одно лицо ГСЧС);
- город Ивано-Франковск — попадание снаряда в воинскую часть;
- Житомирская область — попадание снаряда на территорию военного склада в селе Ивница;
- Полтавская область — возгорание на военных складах села Радушинцы;
- Черкасская область — возгорание на военных складах села Россошкив;
- Львовская область — обстреляна воинская часть в селе Каменка Бужская;
- Киевская область — пожар воинской части вблизи города Бровары.
Также в ГСЧС сообщают о захвате оккупантами сел Городище и Милово Луганской области.