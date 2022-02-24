Росія завдає ударів по території України, фото: ДСНС України у Луганській області

https://racurs.ua/ua/n167474-napad-rosiyi-u-mvs-rozpovily-pro-pershi-jertvy.html

Ракурс

Росія сьогодні, 24 лютого, почала завдавати ударів по всій території України.

Вже є інформація про перші жертви. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко з посиланням на дані Нацполіції.

.

Зокрема:

в Одеській області в результаті бомбардування військової частини № 0173 у місті Подольску загинули шестеро осіб, ще сімох поранено, 19 вважаються зниклими безвісти;

у Броварах, за попередньою інформацією, в результаті авіаудару по військовому містечку № 161 є один загиблий, один поранений та ще п’ятеро потерпілих;

також є потерпілі в результаті влучення в локатор у Чернігівській області;

у Маріуполі Донецької області одна людина загинула, двоє поранено;

у Конотопському районі під обстріл потрапив автомобіль, внаслідок чого постраждала жінка з дитиною.

Український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі з посиланням на дані поліції також повідомляє про одного пораненого в результаті обстрілу Кульбакінського військового аеродрому у Миколаївській області та загибель 17-річного підлітка в результаті обстрілу населеного пункту Семихатки Генічеського району Херсонської області.