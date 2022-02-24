Силовикам-ветеранам выдадут оружие

Полиция. Фото: istock

https://racurs.ua/n167477-silovikam-veteranam-vydadut-orujie.html

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Национальная полиция Украины выдаст оружие силовикам-ветеранам. Такой приказ сегодня, 24 февраля, отдал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко руководителям Главных управлений Нацполиции в областях.

Процедура была упрощена из-за вторжения Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Выдача оружия ветеранам поможет усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины. Полицейские охраняют правопорядок, а также просят граждан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия сегодня, 24 февраля, начала наносить удары по всей территории Украины. Уже есть информация о первых жертвах.