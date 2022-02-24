Российско-украинская война — что сейчас происходит

https://racurs.ua/n167476-rossiysko-ukrainskaya-voyna-chto-seychas-proishodit.html

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Российско-украинская война началась 24 февраля.

Вооруженные силы Украины получили приказ наносить максимальный ущерб армии России. Она прорвалась через границу и нанесла удары по военным аэродромам. Об этом в своем Facebook написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Сегодня, 24 февраля, в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с ВТО АР Крым, — сообщил он.

Залужный рассказал, что в зоне ООС сбили 5 российских военных самолетов и 2 вертолета, уничтожили два танка и несколько грузовиков армии РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил о начале создания антипутинской коалиции вместе с Западом. Он призвал мировых лидеров ввести санкции против Путина и приступить к масштабной оборонной поддержке Украины.

В результате обстрела позиций пограничников в Херсонской области погиб пограничник.

По информации советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в Мариуполе погиб один человек, двое ранены. В Одесской области ㅡ бомбардировки, 6 погибших, 7 ранены, 19 без вести пропали. Пока официально в Нацполиции об этом не сообщали.

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Российская военная техника перешла государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях. Некоторые пограничники получили ранения (количество не уточняют).

Ситуация на украинских вокзалах остается стабильной, пригородное сообщение в регионах происходит в штатном режиме, кроме направления Харьков — Купянск. Есть спрос на билеты в западном направлении.