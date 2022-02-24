Войска РФ перешли границу на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине

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Ракурс

Россия напала на Украину. Как сообщает Министерство внутренних дел, военная техника РФ, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

В частности, в Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска «Сеньковка» и «Гремяч» и по другим направлениям. Журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на местное население сообщил, что через село Гремяч уже два часа не прекращается движение вражеской техники в сторону Новгород-Северского на Чернигов.

Также движение колонн идет через пункт пропуска «Здания» в Харьковской области и на направлении пункта пропуска «Милово» в Луганской области.

Обстрелу подверглись большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

По имеющейся информации среди пограничников ряд военнослужащих получили ранения.

Военнослужащие ГПСУ вместе с Вооруженными силами принимают все меры, чтобы остановить врага.

Национальная полиция Украины сообщила о глубоком прорыве российских войск вглубь Черниговской и Харьковских областей.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает не паниковать и сохранять спокойствие.

По данным МВД, Россия нанесла удары по западным областям Украины, а именно аэропортам Луцка и Ивано-Франковска, составам горюче-смазочных материалов. Во Львове раздаются сирены, людей эвакуируют в укрытие.

Напомним, 24 февраля в 5.00 вооруженные силы России приступили к интенсивным обстрелам наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с Крымом. В районе проведения ООС сбиты пять самолетов РФ и два вертолета, подбиты два танка, уничтожены несколько грузовиков ВС РФ. Верховный Главнокомандующий ВСУ отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.

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Около 4.00 президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил «специальную военную операцию на Донбассе». В Украине было введено военное положение. Украина закрыла авиационное пространство для гражданских самолетов

«Ракурс» выражает искреннюю благодарность защитникам Украины!