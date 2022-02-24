Війська РФ перейшли кордон на Чернігівщині, Сумщині і Харківщині

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Росія напала на Україну. Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, військова техніка РФ, в тому числі броньована порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.

Зокрема в Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску «Сеньківка» та «Гремяч» і на інших напрямках. Журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на місцеве населення повідомив, що через село Грем’яч дві години не припиняється рух ворожої техніки в бік Новгорода-Сіверського на Чернігів.

Також рух колон відбувся через пункт пропуску «Бударки» в Харківській області та на напрямку пункту пропуску «Мілове» в Луганській області.

Обстрілу піддалися більшість прикордонних підрозділів та прикордонні наряди Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

За наявною інформацією серед прикордонників низка військовослужбовців зазнала поранень.

Військовослужбовці ДПСУ разом зі Збройними силами вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога.

Національна поліція України повідомила про глибокий прорив російських військ углиб Чернігівської та Харківських областей.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає не панікувати і зберігати спокій.

За даними МВС, Росія завдала удари по західних областях України, а саме аеропортах Луцька та Івано-Франківська, складах паливно-мастильних матеріалів. У Львові лунають сирени, людей евакуюють в укриття.

Нагадаємо, 24 лютого о 5.00 збройні сили Росії розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних сил України. Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з Кримом. В районі проведення ООС збито п’ять літаків РФ та два вертольоти, підбито два танки, знищено кілька вантажівок ЗС РФ. Верховний Головнокомандувач ЗСУ віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам.

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Близько 4.00 президент країни-агресора РФ Володимир Путін оголосив «спеціальну військову операцію на Донбасі». В Україні запровадили воєнний стан. Україна закрила авіаційний простір для цивільних літаків.

«Ракурс» висловлює щиру подяку захисникам України!